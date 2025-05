Leone XIV l' appello | Investire sulla famiglia uomo-donna

Papa Leone XIV lancia un appello incisivo per l'importanza di investire sulla famiglia, concepita come unione stabile tra uomo e donna. Sottolinea che il governo ha il dovere di promuovere società civili armoniche e pacificate, evidenziando come la famiglia sia la base fondamentale di ogni comunità e un elemento imprescindibile per il benessere sociale.

‚Äú√ą compito di chi ha responsabilit√† di governo adoperarsi per costruire societ√† civili armoniche e pacificate. Ci√≤ pu√≤ essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia, fondata sull‚Äôunione stabile tra uomo e donna, ‚Äėsociet√† piccola ma vera, e anteriore a ogni civile societ√†‚Äô‚ÄĚ: Papa¬†Leone XIV lo ha detto ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Poi ha aggiunto: "Inoltre, nessuno pu√≤ esimersi dal favorire contesti in cui sia tutelata la dignit√† di ogni persona, specialmente di quelle pi√Ļ fragili e indifese, dal nascituro all'anziano, dal malato al disoccupato, sia esso cittadino o immigrato". Spazio, poi, al tema delle guerre in corso e della necessit√† della pace: "Il mio ministero inizia nel cuore di un anno giubilare, dedicato in modo particolare alla speranza - ha sottolineato Prevost -. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Leone XIV, l'appello: "Investire sulla famiglia uomo-donna"

