Leone XIV ai diplomatici | appello per migranti famiglia e multilateralismo

Il Papa Leone XIV, in un appello altamente significativo rivolto ai diplomatici, esorta a promuovere la solidarietà verso i migranti e le famiglie in difficoltà. Sottolinea l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di "sradicare le premesse di ogni conflitto", invitando tutti a perseguire la pace come imperativo morale e sociale per un futuro migliore.

Il Papa invita a “sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista” e a “perseguire la pace” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV ai diplomatici: appello per migranti, famiglia e multilateralismo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Leone XIV ai diplomatici: appello per migranti, famiglia e multilateralismo

Scrive repubblica.it: Il Papa invita a “sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista” e a “perseguire la pace” ...

La dottrina diplomatica di Leone XIV: pace, giustizia, verità

Segnala acistampa.com: Pace, giustizia e verità. Nel suo primo discorso al corpo diplomatico, Leone XIV delinea la sua dottrina diplomatica in tre parole chiave che rappresentano una sostanziale continuità con la diplomazia ...

Leone XIV: al Corpo diplomatico, “comunità diplomatica è una famiglia”, “combatte ogni indifferenza e richiama le coscienze”

Lo riporta agensir.it: “Desidero esprimervi gratitudine per i numerosi messaggi augurali seguiti alla mia elezione, così come per quelli di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, che li hanno preceduti e che sono giu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: vi presentiamo il Vapid Slamtruck, il sogno di ogni stuntman

In più, ricompense doppie nella serie di sfide del bunker, maglietta vintage della Vapid per collezionisti e altro A causa della recente ondata di incidenti che hanno visto come protagonista questo modello, desideriamo ricordare ai potenziali acquirenti che un effetto collaterale comune della guida del Vapid Slamtruck è il costante flusso di imbecilli che cercano di superarlo per immettersi in autostrada.