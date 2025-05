Parole e opere, tutte nel segno della tradizione: Papa Leone XIV ribadisce passo dopo passo quale sarà l’impronta del suo pontificato. Lo ribadisce ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, con frasi inequivocabili. «È compito di chi ha responsabilità di governo adoperarsi per costruire società civili armoniche e pacificate. Ciò può essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, ‘società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società», dice il Papa americano. Parole nelle quale richiama ai doveri etici e civili di ognuno. «Nessuno può esimersi dal favorire contesti in cui sia tutelata la dignità di ogni persona, specialmente di quelle più fragili e indifese, dal nascituro all’anziano, dal malato al disoccupato, sia esso cittadino o immigrato». 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Leone fa rima con tradizione: “Famiglia è l’unione tra uomo e donna”, “Niente selfie sono il Papa”