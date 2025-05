Leonardo Brum ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025 annullato il televoto settimanale

Leonardo Brum ha lasciato definitivamente l'Isola dei Famosi 2025, segnando un cambio di rotta nella competizione. La produzione ha reso nota la notizia attraverso un post sui social, annunciando anche l'annullamento del televoto settimanale. Scopriamo le ragioni dietro questa decisione e le reazioni del pubblico. Continua a leggere...

Leonardo Brum ha abbandonato, e questa volta definitivamente, l’Isola dei famosi 2025. Lo annuncia la produzione del reality con un post pubblicato sui canali social della trasmissione. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Leonardo Brum ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025, annullato il televoto settimanale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leonardo Brum all’Isola dei Famosi: “Voglio tornare a casa”, perché ha abbandonato Playa Uva prima della diretta

Secondo fanpage.it: Leonardo Brum non regge la fatica dei primi giorni sull'Isola dei Famosi 2025 e decide di abbandonare Playa Uva ...

Perché Leonardo Brum ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2025/ Crisi prima della diretta, poi il colpo di scena

Da ilsussidiario.net: Leonardo Brum ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi 2025 dopo un momento di forte crisi. Poche ore dopo è arrivato il colpo di scena ...

“L’isola dei famosi non è un albergo”, il rimbrotto agli indecisi Angelo Famao e Leonardo Brum

Riporta dire.it: "Ai miei tempi chi andava via non tornava più": Simona Ventura, conduttrice storica del programma e opinionista in questa edizione 2025, bacchetta Angelo Famao e Leonardo Brum per tira e molla sul rit ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania, rogo in comunità recupero, muore Padre Leonardo Grasso

Incendio doloso presso la sede della comunità di riabilitazione tossicodipendenti " Tenda di San Camillo ", sulla statale 116 a Riposto, Catania.