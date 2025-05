Leonardo Brum e Angelo Famao hanno preso la decisione di abbandonare Isola dei famosi 2025 lasciando così alle spalle l’Honduras. Questa scelta, annunciata in seguito alle recenti difficoltà, ha suscitato notevole attenzione all’interno del reality. Le informazioni ufficiali, diffuse tramite i canali social del programma, chiariscono che il televoto in corso è stato annullato per . L'articolo Leonardo Brum e Angelo Famao abbandonano Isola dei famosi 2025 e annullano il televoto con rimborso SMS è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

