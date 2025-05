Legge 104 | permessi 104 e il congedo straordinario potenziati insieme INPS fa felici le famiglie

La legge 104, insieme ai permessi e al congedo straordinario, offre un'importante opportunità di supporto alle famiglie. Recenti direttive dell'INPS hanno reso possibile un accesso anticipato a questi benefici, rappresentando una boccata d'ossigeno per chi assiste persone in difficoltà. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio queste agevolazioni.

Ecco come poter andare in congedo anticipatamente. L'Inps è stata chiara a riguardo e le notizie sono una vera manna per i protagonisti. Lo Stato italiano ha utilizzato negli anni diverse leggi per aiutare le persone in difficoltà e tra i più deboli ci sono sicuramente tutte le persone che sono alle prese con disabilità.

