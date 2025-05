Legambiente in prima fila per sostenere una filiera ittica sostenibile attraverso il recupero delle reti da pesca

Legambiente si impegna attivamente per una filiera ittica sostenibile attraverso il progetto "Reti In Circolo", finanziato dalla Fondazione Cariverona. Con Ancona come palco principale, l'iniziativa punta a ridurre l'impatto ambientale delle reti in Nylon 6, trasformando rifiuti della marineria in opportunitĂ per un'economia circolare e rispettosa dell'ambiente.

ANCONA – Il progetto “Reti In Circolo” finanziato dalla Fondazione Cariverona, vede Legambiente Marche come capofila e mira a ridurre l'impatto ambientale delle reti da pesca in Nylon 6 e i rifiuti prodotti dalla Marineria di Ancona, promuovendo una filiera ittica sostenibile e circolare che. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Legambiente in prima fila per sostenere una filiera ittica sostenibile, attraverso il recupero delle reti da pesca

Se ne parla anche su altri siti

Legambiente verso un futuro più "green"

Da ilgiorno.it: Sostenibilità / Ecco come contribuire alla protezione dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico finanziando progetti di impatto sociale ...

Alpi, Legambiente premia 19 progetti sostenibili e denuncia 9 casi di gestione insostenibile: ecco chi sale e chi scende

Scrive blitzquotidiano.it: Nel 2025 Legambiente assegna 19 bandiere verdi e 9 nere sull’arco alpino, premiando sostenibilità e denunciando scelte insostenibili.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le reti d’impresa di Montefiascone e Bolsena unite presentano i gioielli del lago

La Stampa di settore visita le aziende turistiche della Tuscia viterbese di Montefiascone e Bolsena Le Reti d’Impresa, partnership pubblico-privato, hanno come base il raggiungimento di obiettivi comuni per competere a livello globale pur nella propria individualità per generare valore e sviluppare il proprio territorio.