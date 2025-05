Legale dei Poggi critica le indagini del 2007 dopo il martello ritrovato | Non scavarono nemmeno in giardino

L'avvocato dei Poggi esprime forti dubbi sulle indagini del 2007, evidenziando l'assenza di scavi nel giardino di Stasi nonostante il ritrovamento di un martello in un canale. Dopo 18 anni, la mancanza di un'accurata analisi del luogo del delitto solleva interrogativi sulla condotta delle autorità all'epoca e sulla veridicità delle prove raccolte.

Trovato un martello in un canale, l'avvocato dei Poggi: "Dopo 18 anni fa specie pensare che all'epoca non scavarono nemmeno nel giardino di Stasi"

Delitto Poggi, il legale della famiglia: "Giusto approfondire, si e' ancora in tempo"

Riporta notizie.tiscali.it: 'Non mi sorprende per niente che le indagini siano arrivate a Tromello quello che mi sorprende e' che queste cose non venissero fatte prima. Ma ...

La famiglia poggi critica l’azione della procura a quasi venti anni dai fatti di chiara poggi

Secondo gaeta.it: La famiglia Poggi critica la procura per presunte violazioni dei limiti giuridici nelle indagini su Chiara Poggi, sottolineando l’importanza della tutela della privacy e del rispetto delle persone coi ...

La famiglia Poggi contro la diffamazione: azioni legali in corso

Secondo notizie.it: Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, ha segnato profondamente la comunità locale e ha suscitato un ampio interesse mediatico. A distanza di anni, la vicenda continua a far parlare di sé, non sol ...

Garlasco, nuovi dubbi sull'arma del delitto: il martello di casa Poggi non combacia con le ferite

L’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, resta avvolto da interrogativi, soprattutto sull’ arma del delitto.