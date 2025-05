Legado – Rotten Legacy | il ritorno di Federico Seligman e la guerra ereditaria a Madrid

"Legado – Rotten Legacy" segna il ritorno di Federico Seligman in una lotta incendiaria per il potere a Madrid. In questa nuova serie TV, disponibile su Netflix dal 16 maggio 2025, gli otto episodi promettono un intricato mix di intrighi familiari e guerre ereditarie, frutto della creatività di Carlos Montero e della sua squadra.