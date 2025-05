lega vannacci e sardone nuovi vicesegretari nominati da salvini

La Lega non lascia, ma raddoppia: si parla del numero dei vicesegretari che da giovedì 15 maggio passano da due a quattro. Matteo Salvini si ritrova così con ben quattro bracci destri, avendo aggiunto ai due precedenti vice altri due nomi di peso già noti agli elettori e al grande pubblico. Chi sono i quattro vicesegretari della Lega. Il Consiglio federale convocato da Matteo Salvini a Montecitorio ha nominato Silvia Sardone e Roberto Vannacci come vice, accanto ai riconfermati Alberto Stefani e Claudio Durigon. Stefani viene indicato come possibile erede di Zaia alla guida del Veneto, mentre Durigon è il cervello dietro le riforme economiche proposte dalla Lega. Sua, ad esempio, la rottura di un tabù: l’idea che i lavoratori italiani debbano fare un ampio ricorso alla contribuzione integrativa, così da non avere pensioni “da fame” in futuro. 🔗Leggi su Quifinanza.it

