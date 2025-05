Lega Salvini | la scalata del generale Vannacci

Una scalata alla Lega rapida, da vero generale stratega, quella di Roberto Vannacci neo numero due del partito guidato dal leader Matteo Salvini, vicepremier. Una scalata certo non sorprendente quella del generale europarlamentare forte dell’oltre mezzo milione di voti alle Europee 2024 eletto da indipendente con la Lega. Mezzo milione di voti pesantissimi per la stessa Lega e di fatto portati in dote al congresso federale di Firenze di inizio aprile scorso con la consegna della tessera del partito al generale da parte di Salvini. Il neo vice di Salvini scrive via social: “Ringrazio di cuore il segretario Matteo Salvini per la fiducia accordatami con la nomina a vicesegretario federale della Lega. È un incarico che assumo con orgoglio, determinazione e spirito di servizio. Con la stessa passione e coerenza con cui mi batto ogni giorno al Parlamento Europeo per difendere l’identità , la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini, continuerò a dare il massimo per rafforzare il nostro movimento e portare avanti, insieme a tutta la squadra, i valori in cui crediamo per una Italia più sovrana, più libera, più sicura e più ricca. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it