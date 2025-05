Left-Handed Girl Sean Baker torna a Cannes come co-sceneggiatore produttore e montatore di un film delizioso

"Left-Handed Girl", il nuovo film di Shih-Ching Tsou, segna il ritorno di Sean Baker a Cannes come co-sceneggiatore, produttore e montatore. Questo delizioso progetto mette in luce la creatività della coppia artistica, promettendo un'esperienza cinematografica unica e coinvolgente, che esplora le sfide e le gioie dell'infanzia e dell'identità.

