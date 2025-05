Lecco si colora di rosa | tutto pronto per il Giro d' Italia chiudono le scuole

Lecco si prepara a vivere un evento straordinario: il 29 maggio, la città si tingerà di rosa per il passaggio della 18ª tappa del 108° Giro d'Italia. Con le scuole chiuse e un'atmosfera festosa, il percorso di 144 chilometri da Morbegno a Cesano Maderno attraverserà il capoluogo lariano, promettendo emozioni e divertimento per tutti.

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 29 maggio Lecco si tingerà di rosa per accogliere il passaggio della 18ª tappa del 108° Giro d'Italia. Il percorso, che da Morbegno porterà a Cesano Maderno per un totale di 144 chilometri, attraverserà il capoluogo lariano in un tracciato che. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco si colora di rosa: tutto pronto per il Giro d'Italia, chiudono le scuole

