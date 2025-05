Lecce-Torino | formazioni dove vederla in tv e streaming

Lecce-Torino, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, è un incontro cruciale per la 37ª giornata di Serie A. Scopri dove seguire la partita in TV e in streaming, non perdere l'opportunità di tifare per la tua squadra del cuore in questo momento decisivo del campionato!

Lecce-Torino (domenica 18 maggio con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie. 🔗Leggi su Calciomercato.com

