Lecce | spara e ferisce gravemente moglie e si uccide

Tragedia a Otranto, in provincia di Lecce: un uomo ha aperto il fuoco sulla moglie, ferendola gravemente, per poi suicidarsi. L'episodio, avvenuto questa mattina in via Monsignor Gaetano Pollio, segna un tragico nuovo caso di femminicidio, gettando un'ombra sulla lotta contro la violenza di genere in Italia.

MIlano, 16 mag. (LaPresse) – Ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, dopo ha rivolto l’arma contro se stesso e si è ucciso. Il tentato femminicidio, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto stamani a Otranto, in provincia di Lecce, intorno alle 10 in via Monsignor Gaetano Pollio, do.e viveva la coppia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce: spara e ferisce gravemente moglie e si uccide

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce: spara e ferisce gravemente moglie e si uccide

Riporta lapresse.it: MIlano, 16 mag. (LaPresse) - Ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, dopo ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. Il tentato femminicidio, ...

80enne spara alla moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita. Tragedia a Otranto

Secondo leccenews24.it: E' accaduto questa mattina in Zona Rocamatura. Sul posto i sanitari del 118 e i militari dell'Arma dei Carabinieri, che conducono le indagini ...

Spara alla moglie e poi si toglie la vita: lei è gravissima

msn.com scrive: Tragedia a Otranto (Lecce), dove un uomo di 85 anni ha sparato un colpo alla moglie, ferendola gravemente, e poi ha rivolto l'arma contro di sé togliendosi la vita. È ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Houthi attaccano nave mercantile - ferito gravemente marinaio

Lo ha riferito la società di sicurezza britannica Ambrey, precisando che le caratteristiche della nave erano allineate con il target degli Houthi, senza fornire ulteriori dettagli.