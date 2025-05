ABBONATI A DAYITALIANEWS Ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, dopo ha rivolto l’arma contro se stesso e si è ucciso. Il tentato femminicidio, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto stamani, 16 maggio, a Otranto, in provincia di Lecce, intorno alle 10 in via Monsignor Gaetano Pollio, dove viveva la coppia. L'articolo Lecce, spara e ferisce gravemente la moglie e si uccide proviene da Dayitalianews. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

