Leaves Volume Due al Libero Spazio d’Arte | suoni ipnotici e visioni sonore nel nuovo hub culturale di Avellino

Domenica 18 maggio, dalle ore 18, Avellino si prepara a ospitare "Leaves Volume Due", il secondo appuntamento di una rassegna che trasforma il Libero Spazio d’Arte in un crocevia di creatività. Suoni ipnotici e visioni sonore prenderanno vita, grazie alla visione di Rossella Massari, per un'esperienza culturale immersiva e innovativa.

Domenica 18 maggio, dalle ore 18, Avellino torna a vibrare con Leaves Volume Due, il secondo appuntamento della rassegna ospitata nelle sale del Libero Spazio d’Arte. Un progetto nato dalla visione di Rossella Massari, che ha trasformato questo luogo in un crocevia di creatività, formazione e. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Leaves Volume Due al Libero Spazio d’Arte: suoni ipnotici e visioni sonore nel nuovo hub culturale di Avellino

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leaves Volume Due al Libero Spazio d’arte, tra suoni ipnotici e visioni sonore

Si legge su corriereirpinia.it: Domenica 18 maggio, dalle ore 18, Avellino torna a vibrare con Leaves Volume Due, il secondo appuntamento della rassegna ospitata nelle sale del Libero Spazio d’Arte. Un progetto nato dalla visione di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Need for Speed Unbound Volume 2 - arriva il 21 marzo

La corsa a Lakeshore è appena iniziata! I giocatori potranno sfrecciare per le strade con gli amici grazie a Need for Speed™ Unbound Volume 2, che verrà lanciato il 21 marzo, e che porterà nuovi modi per confrontarsi e competere con la squadra in Lakeshore Online.