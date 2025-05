le stelle di branko ecco le previsioni di venerdì 16 maggio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 16 maggio 2025. Ariete L'effetto sorprendente della Luna in Capricorno e Venere nel vostro segno è che sarete particolarmente affettuosi con la persona amata, il vostro impulso di aiutare e proteggere le persone care è sentito. Un transito che risveglia i ricordi, basta la vista di un oggetto del passato e vi sentite romantici. Per una volta almeno! Diverso il discorso per i rapporti con persone del vostro lavoro, siate pronti a manifestazioni non simpatiche nei vostri confronti. Alimentazione. Toro Gli andamenti del mercato finanziario indicano un miglioramento delle azioni del Toro, nel piccolo o nel grande, secondo le vostre possibilità, ma è indubbio che tutti voi siete in grado di aumentare, crescere, costruire, realizzare, amare. 🔗Leggi su Iltempo.it

