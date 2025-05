le stagioni iniziano a tornare negli standard classici ma aprile è stato troppo caldo

Questa sera ricompariscono per i muri i porcellini di sant’Antonio Dal registro dell’Osservatorio, 10 aprile 1854 * * * Dopo autunno e inverno anche la primavera sembra indirizzata su binari più consoni alla stagione. Non tutto subito, ma lentamente, le stagioni sembrano tornare ad avere caratteristiche più pertinenti agli standard di riferimento. Sul fronte termico aprile è risultato il 23° mese consecutivo sopra media, un dato impressionante, mai registrato in 175 anni di rilevazioni, un segno evidente del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Ma come già anticipato, nell’ultimo anno gli eccessi termici sono risultati decisamente più contenuti, l’autunno 2024 è risultato di 2,1°C meno caldo del 2023 e l’inverno 2024-25 di 2,0°C meno caldo del precedente; anche la media del bimestre marzo-aprile è risultata di 1,53°C meno calda dell’anno scorso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

