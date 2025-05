Le seconde linee del Rubicone cadono a testa alta nell’ultima gara di regular season Ora i playoff

Le seconde linee del Rubicone affrontano con coraggio l'ultima sfida della regular season, chiudendo con una sconfitta per 0-3 contro la Sir Its Umbria Academy. Il tecnico Mascetti ha scelto di schierare una formazione rinnovata, puntando a preservare energie preziose per i prossimi playoff, dove la Sab Group Rubicone in Volley darà il massimo per sorprendere.

La Sab Group Rubicone in Volley ha chiuso la regular season di serie B maschilie con una sconfitta per 0-3 contro la Sir Its Umbria Academy. Il tecnico Mascetti, cercando di preservare le energie fisiche e mentali in vista degli imminenti playoff, ha messo in campo una formazione largamente rimaneggiata. Nonostante le assenze, i gialloblù hanno comunque tenuto testa a lungo alla forte compagine umbra, mostrando buone trame di gioco e confermando l’affidabilità delle cosiddette ’seconde linee’, protagoniste di una prestazione convincente soprattutto nei primi due set. Marazzi, Graziani, Rocchi, Sacchetti, Massaro e Zammarchi hanno risposto presente alla chiamata del coach, dimostrando – se ce ne fosse stato bisogno – di poter garantire un livello di gioco elevato. Da sottolineare la prestazione di Marazzi, che nei primi due parziali ha chiuso con un impressionante 100% in attacco, mentre Graziani si è distinto sia a muro che in fase offensiva. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le seconde linee del Rubicone cadono a testa alta nell’ultima gara di regular season. Ora i playoff

Le seconde linee del Rubicone cadono a testa alta nell'ultima gara di regular season. Ora i playoff

