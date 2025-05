Le SBC di FC 25 | Paulo Dybala Menzioni d’onore

Scopri la nuova SBC dedicata a Paulo Dybala in EA Sports FC 25, lanciata il 16 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi per completarla con successo. E non dimenticare di prenotare la nuova Playstation 5 Pro su Amazon! Ecco come sbloccare la SBC di Dybala.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Paulo Dybala uscita in data 16 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Paulo Dybala. Numero sfide: 7. Premio: 1x menzioni d’onore Paulo Dybala Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 500.000 Crediti circa. Scadenza: 23 maggio 2025. Argentina. Premio: 1x Electrum Players Pack Richieste: Argentina: min 1. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 85. Rosa 87. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Richieste: 8 giocatori con OVR 87. Rosa 88. Premio: 1x Gold Players Pack Richieste: 8 giocatori con OVR 88. Rosa 89. Premio: 1x Jumbo Premium Gold Pack Richieste: 8 giocatori con OVR 89. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Paulo Dybala Menzioni d’onore

