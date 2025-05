Le SBC di FC 25 | Esther González Menzioni d’onore

Benvenuti al nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Oggi ci concentriamo sulla sfida dedicata alla talentuosa Esther González, lanciata il 16 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Scopri come completarla con successo e non dimenticare di prenotare la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon per vivere al meglio l'esperienza di gioco!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Esther González uscita in data 16 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Esther González. Numero sfide: 2. Premio: 1x menzioni d’onore Esther González Non scambiabile. Scadenza: 23 maggio 2025. Spagna. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Spagna: min 1 giocatore. Valutazione 86. Rosa 87. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Richieste: Valutazione 87. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Esther González Menzioni d’onore

Approfondimenti da altre fonti

EA Sports FC 25 TOTS: ecco il Team of the Season della Serie A!

Segnala everyeye.it: Electronic Arts svela ufficialmente il Team of the Season della Serie A italiana di EA Sports FC 25 Ultimate Team ...

FC 25 SBC Aggiornamento 100 giocatori!

Si legge su imiglioridififa.com: Anche quest’anno, durante tutta la stagione, teniamo traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili ...

Le SBC di FC 25: Baris Yilmaz Menzioni d’onore

Riporta imiglioridififa.com: Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Baris Yilmaz uscita in data 13 maggio 2025 in occasione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juve - Gonzalez stop: Fiorentina non dà ok - le news

Gonzalez, 26 anni, non scende in campo stasera. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico. Spettacolo - Nico Gonzalez alla Juventus? La Fiorentina, oggi, dice no.