Le regole ai fan per fare un regalo a Zeudi Di Palma | Basta doppioni e colazioni comprate cose utili

In seguito alla raccolta fondi e ai problemi con i regali non inviati a Chiara Cainelli, i fan di Zeudi Di Palma devono attenersi a nuove regole per i doni. Evitare doppioni, fiori e peluche è fondamentale: puntate su regali utili e pratici per rendere i doni più significativi e apprezzati.

Dopo la raccolta fondi e gli oggetti mai inviati a Chiara Cainelli, si accendono nuovamente i riflettori sui doni destinati all'ex concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma. Dettate ai fan una serie di regole relative agli oggetti da acquistare in futuro ed evitare "doppioni, fiori, peluche e dolci".

