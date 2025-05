Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini in carcere in Venezuela | Prendo le medicine mangio e spero presto di tornare a casa

Dopo 181 giorni di silenzio, Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela, ha finalmente contattato la sua famiglia. In un breve colloquio telefonico con la madre, ha rassicurato sulle sue condizioni: "Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa". Nel frattempo, la petizione per la sua liberazione ha superato le 105 mila firme.

Il cooperante veneziano ha avuto un breve colloquio telefonico con la madre dal carcere dopo 181 giorni di silenzio. La petizione per la sua liberazione ha superato le 105 mila firme 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa»

