le pizze di enzo coccia conquistano dav milano

Le pizze di Enzo Coccia conquistano Milano con il loro autentico sapore napoletano. Il rinomato "pizzajuolo" partenopeo, primo a ricevere la stella Michelin, ha incantato gli ospiti del ristorante della famiglia Cerea in un'affascinante fusione di tradizioni culinarie. Tra le sue proposte, tre varianti speciali hanno deliziato i palati milanesi.

Il grande "pizzajuolo" napoletano, il primo a finire nella guida Michelin con i suoi locali La Notizia a Fuorigrotta, è stato protagonista con le sue specialità di una serata nel ristorante milanese della famiglia Cerea, in un incontro affascinante tra Sud e Nord d'Italia. Tra le proposte tre tipi di Montanarine, una pizza in teglia con scarola e una Margherita doppia cottura

