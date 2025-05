Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni A fine giugno parte il maxi cantiere

Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere. Con un investimento di quasi 23 milioni di euro, il restyling prevede la realizzazione di quattro nuove vasche e una spa, nel rispetto di un’architettura di alta qualità , come afferma Valesini.

I LAVORI. Le ultime bracciate sabato 31 maggio. Un restyling da quasi 23 milioni di euro. Quattro nuove vasche e una spa. Valesini: «Intervento nel rispetto di un'architettura di qualità ».

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere

Segnala ecodibergamo.it: Le ultime bracciate si potranno fare sabato 31 maggio. Poi inizierà lo smantellamento delle Piscine comunali Italcementi, rimaste pressoché tali dagli anni Sessanta, quando la struttura progettata da ...

