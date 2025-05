Le origini messinesi di Papa Leone | Jean Lanti Prevost o Salvatore Santi Riggitano? Un equivoco genealogico chiarito

Le origini messinesi di Papa Leone XIV, conosciuto anche come Robert Francis Prevost, hanno alimentato dibattiti genealogici. Questo studio esamina l'equivoco tra “Jean Lanti Prevost” e “Salvatore Santi Riggitano”, chiarendo in modo definitivo le sue radici familiari e le fonti che hanno contribuito alla confusione sulla sua ascendenza.

Jean Lanti Prevost” o “Salvatore Santi Riggitano”? Un equivoco genealogico che sembra chiarito. Negli ultimi mesi sono circolate diverse versioni sulle origini familiari di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost), eletto al soglio pontificio nel 2025. In particolare, alcune fonti – tra cui la voce Wikipedia in lingua inglese – indicano che il nonno paterno si chiamasse Jean Lanti Prevost,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le origini messinesi di Papa Leone: Jean Lanti Prevost o Salvatore Santi Riggitano? Un equivoco genealogico chiarito

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le origini messinesi di Papa Leone: Jean Lanti Prevost o Salvatore Santi Riggitano? Un equivoco genealogico chiarito

Secondo msn.com: Jean Lanti Prevost” o “Salvatore Santi Riggitano”? Un equivoco genealogico che sembra chiarito. Negli ultimi mesi sono circolate diverse versioni sulle ...

Papa Prevost ha origini messinesi, il nonno era di Milazzo. Ecco i documenti

Segnala msn.com: Il sindaco Pippo Midili aggiunge: "Procederemo a pergamenare questi atti ufficiali inviandoli con una nota ufficiale al Vaticano, auspicando che possa far piacere a papa Leone" ...

E se Leone XIV avesse origini liguri? Le ricerche di uno studioso messinese

Lo riporta 98zero.com: E se il nuovo Papa avesse origini liguri? Sulle radici italiane di Leone XIV sta facendo approfondite ricerche lo studioso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PapĂ non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.