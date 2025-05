Le nuove nomine di Salvini fanno incazzare la base della Lega

Le recenti nomine di Matteo Salvini, che ha scelto il generale Vannacci e Silvia Sardone come nuovi vice, stanno sollevando polemiche tra la base storica della Lega. Queste scelte, annunciate a sorpresa durante il Consiglio federale, rappresentano un tentativo di recuperare consensi, ma ora il leader dovrà affrontare le reazioni dei militanti. Continua a leggere...

A sorpresa, al Consiglio federale, Matteo Salvini ha annunciato alcune novità ai vertici della Lega. Ha nominato due nuovi vice: il generale Vannacci e Silvia Sardone. Una scelta nel tentativo di recuperare consensi, ma che ora dovrà spiegare alla base storica del Carroccio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Le nuove nomine di Salvini fanno incazzare la base della Lega

