Le Marche e la Patata dei Sibillini Un ’mostro sacro’ dell’agricoltura per il rilancio delle aree interne

La Patata dei Sibillini emerge come un simbolo di rinascita per le aree interne delle Marche. Al convegno di Fritto Misto 2025, organizzato da Uncem, si è discusso del suo potenziale come leva strategica per coniugare agricoltura, turismo e politiche di filiera, evidenziando l'importanza di valorizzare le risorse locali per stimolare lo sviluppo economico regionale.

La Patata dei Sibillini come "leva strategica per il rilancio economico delle aree interne". Agricoltura, turismo e politiche di filiera sono stati al centro del convegno promosso da Uncem (Unione nazionale comuni e comunità enti montani) Marche ad Ascoli Piceno nell’ambito di Fritto Misto 2025. Un’occasione concreta di riflessione e proposta sulle strategie di rilancio delle aree interne, partendo da un prodotto simbolo dell’agricoltura marchigiana: la Patata dei Sibillini. L’incontro promosso da Regione, Comune di Ascoli Piceno, Amap (Agenzia Marche agricoltura e pesca), Uncem Marche e Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Bim Bacino Imbrifero del Tronto e l’Associazione Città della Patata, ha rappresentato un momento di confronto strategico tra istituzioni, accademici, operatori del settore e cittadini, a testimonianza di come l’agricoltura possa fungere da leva concreta per il rilancio delle aree interne, contrastando lo spopolamento e stimolando forme innovative di economia locale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Marche e la Patata dei Sibillini. Un ’mostro sacro’ dell’agricoltura per il rilancio delle aree interne

