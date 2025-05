Le iniziative di Bar Dating per invitare i giovani a conoscere nuovi locali

In un’epoca in cui i giovani sono sempre più connessi, ma paradossalmente anche più soli, nascono iniziative di bar dating per incoraggiarli a esplorare nuovi locali e instaurare relazioni genuine. Questi eventi rappresentano un'opportunità per mettere da parte gli schermi e riscoprire il piacere di socializzare di persona, condividendo momenti autentici davanti a un drink.

Sempre più connessi, sempre più soli. Questa è l'idea che molti hanno dei giovani in un'epoca in cui anche le relazioni personali passano attraverso lo schermo di uno smartphone, in cui ci si affida alle applicazioni per trovare l'anima gemella e le conversazioni invece che davanti a una birra in un pub troppo spesso si svolgono a distanza, davanti a un pc. Eppure si tratta di una verità parziale. I giovani sono spesso alla ricerca di relazioni autentiche e concrete, forse hanno solo bisogno di un piccolo incoraggiamento. Secondo una recente ricerca promossa da Heineken®, i diciotto-trentaquattrenni italiani desiderano scoprire luoghi e persone nuove, ma spesso nella pratica tendono a rifugiarsi nella comfort zone della solita routine: il sondaggio è stato effettuato su un campione di mille giovani italiani della Generazione Z e Millennials maggiorenni, single o in una relazione aperta, condotto da OnePoll a marzo 2025.

