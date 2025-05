Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future L’avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell’Unione europea

Roma, 16 maggio 2025 – In un allarmante avvertimento, Robert Brieger, presidente uscente del Comitato militare dell'Unione europea, ha dichiarato che le attuali forze militari europee non sono adeguate a fronteggiare le crisi future. Ha sottolineato l'urgenza di ridefinire i ruoli delle forze armate per garantire una difesa efficace del continente.

Roma, 16 maggio 2025 – Il responsabile uscente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), l'ex capo di Stato maggiore delle Forze armate austriache Robert Brieger, ha esortato gli europei a definire i ruoli delle loro forze armate nella difesa del continente, nelle sue osservazioni finali di giovedì prima di dimettersi dall'incarico. Il generale Robert Brieger sarà sostituito da Seán Clancy, attuale capo di Stato maggiore delle forze di difesa irlandesi, per il prossimo mandato di tre anni. Ciò consentirà di mantenere un generale di un Paese neutrale nella carica militare a quattro stelle dell'UE, anche in un momento in cui gran parte della leadership europea è concentrata sulla minaccia rappresentata dalla Russia e l'UE ha sostenuto gli sforzi per ricostruire la potenza militare nel continente.

"Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future". L'avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell'Unione europea

Nel suo discorso di commiato, il generale austriaco Robert Brieger ha affermato che l'Ue deve migliorare la "quantità" e la "qualità" delle sue capacità di difesa

