Le forti raffiche di vento fanno ribaltare anche una tribuna della Nove Colli Vigili del fuoco in azione

Le forti raffiche di vento hanno colpito Cesena e Cesenatico, provocando il ribaltamento di una tribuna durante la Nove Colli. I Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono stati mobilitati nella notte di venerdì 16 maggio per affrontare numerosi interventi legati ai danni causati dalle condizioni meteorologiche avverse.

Al lavoro anche i Vigili del fuoco a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato in nottata sia Cesena che Cesenatico. Dalla notte di venerdi 16 maggio, le squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, sono stata impegnate nel territorio provinciale per gli interventi legati al.

Raffiche di vento nel corso della notte, rami e alberi caduti

