Vento in poppa per le farmacie comunali, a Vimercate. Fatturato a 3,4 milioni e utile di 236mila euro, in crescita, il bilancio d’oro dell’Azienda speciale che le gestisce apre al grande progetto di quest’anno: inaugurare la terza struttura di famiglia alle Torri bianche. Si aggiungerà alle due storiche, la Nord a Passirano e Ruginello. Per tutte un salto nel futuro consolidato da tempo: dietro ai loro banconi non si vendono solo farmaci, ma si offrono servizi e la clientela sempre più affezionata, apprezza. A cominciare dalla prenotazione di visite ed esami, uno dei punti più delicati della sanità pubblica, per approdare al taglio della burocrazia con la registrazione delle esenzioni senza fare la fila negli uffici, come per la scelta e la revoca del medico e del pediatra. E poi Bonus Bebè con la distribuzione di kit per la prima infanzia ai nuovi nati in città , e la Podologa in Farmacia, presenza regolare di una professionista e il Banco Farmaceutico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le farmacie comunali di Vimercate volano. Terza apertura in vista alle Torri bianche