le dittature del novecento rivivono nella russia di putin

Come avevano previsto tutti quelli che non fanno il tifo per l’esercito russo, Vladimir Putin in Turchia non è andato, non ha voluto incontrare Volodymyr Zelensky né parlare di un accordo per la fine della guerra. Anzi, ha mandato una delegazione minore, senza ministri, come a voler sminuire il dialogo aperto con i vertici politici del Paese che ha aggredito più di tre anni fa. E alla fine l’incontro è stato posticipato a oggi, ma c’è poco da essere ottimisti sul fatto che ne uscirà qualcosa di buono. «La composizione della delegazione russa inviata in Turchia dimostra che per la Russia non c’è alcun negoziato sul tavolo, anzi è un tentativo di rendere irrilevante l’incontro, che poi non c’è stato», dice a Linkiesta Alexander Baunov, filologo dell’antichità , esperto di politica internazionale moderna e firma di New York Times, Financial Times e Wall Street Journal. 🔗Leggi su Linkiesta.it

