Le detrazioni Irpef spettano con pagamenti da un conto cointestato?

Le detrazioni IRPEF possono essere richieste solo se le spese sono realmente sostenute e i pagamenti effettuati da un conto cointestato possono generare confusione. Infatti, non è sufficiente utilizzare mezzi tracciabili; è fondamentale chiarire chi abbia effettivamente sostenuto la spesa per avere diritto alle detrazioni. Analizziamo quindi le problematiche connesse a questa situazione.

Per avere diritto ad accedere alle detrazioni Irpef è necessario aver sostenuto effettivamente la spesa. Alcuni problemi sorgono nel momento in cui i pagamenti effettuati con dei mezzi tracciabili provengono da un conto cointestato: non attribuisce, in modo automatico, il diritto ad ottenere la detrazione. È sempre necessario, infatti, verificare a chi sia intestato il documento che giustifica la spesa: lo scontrino parlante, la ricevuta o la fattura. A cosa prestare attenzione. È possibile addebitare le spese che danno diritto ad una detrazione Irpef direttamente sul conto corrente cointestato. Una voce particolarmente importante a cui è necessario prestare attenzione è a chi è intestato il documento che certifica la spesa sostenuta. Sostanzialmente le casistiche possono essere le seguenti.

