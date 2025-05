C’è un’Italia che non si accontenta di tramandare la tradizione balneare, ma la reinventa ogni giorno, portando sulle coste un vento di novità e tecnologia. Un viaggio lungo oltre novemila chilometri, compiuto dal giornalista Andrea Guolo e dalla blogger Tiziana Di Masi, ha scandagliato 300 stabilimenti balneari da nord a sud, alla ricerca delle eccellenze che stanno riscrivendo il modo di vivere il mare. Il risultato? Una selezione di cinque beach club che rappresentano il meglio dell’innovazione e della digitalizzazione, raccontati nella seconda edizione della “Guida ai migliori beach club d’Italia” (Morellini editore, Milano). Un riconoscimento speciale, assegnato da Spiagge.it – il portale italiano leader nella prenotazione online di ombrelloni – ha premiato il Git di Grado, in Friuli Venezia Giulia, come stabilimento più all’avanguardia della Penisola. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Le cinque spiagge più innovative d’Italia: dove tecnologia e relax si incontrano