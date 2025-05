Le bugie dei magistrati su Ilva

Acciaierie d’Italia chiese per ben due volte di attivare la procedura per "pulire" l’altoforno. Il comunicato di autodifesa della Procura nega una simile richiesta 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le bugie dei magistrati su Ilva

Le bugie dei magistrati su Ilva

Ex Ilva, Urso contro i magistrati: "Informazioni false, gli atti lo dimostrano"

Come scrive rainews.it: Il ministro interviene sulla vicenda del sequestro dell'altoforno 1 deciso dopo l'incendio. FDI chiede di inviare gli ispettori in Procura ...

Ilva, Urso attacca ancora la procura: “Dice falsità sugli interventi urgenti dopo l’incidente”

ilfattoquotidiano.it scrive: Il governo attacca la procura di Taranto per la gestione della messa in sicurezza dell'altoforno 1, dove si è verificato un grave incidente ...

