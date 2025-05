Le borse di Valentino fatte dagli operai cinesi sfruttati i pm | Condizioni degradanti

L'industria della moda è sotto i riflettori per le condizioni di sfruttamento degli operai cinesi nella produzione delle borse Valentino. L'amministrazione giudiziaria è stata attivata per la società coinvolta, con l'impegno della maison a collaborare con la magistratura per affrontare le denunce di condizioni di lavoro degradanti. Un caso che solleva interrogativi etici e sociali nel settore.

Scatta l'amministrazione giudiziaria per la società, collegata alla maison, che produce accessori griffati. La nota: "Collaboreremo con la magistratura"

