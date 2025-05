Le auto si rubano in soli 2 minuti | i blitz non spaventano i malviventi e i furti non si arrestano

Le auto vengono rubate in soli due minuti, e i blitz delle forze dell'ordine non riescono a fermare i malviventi. L'operazione Stolen II ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nella BAT, responsabile del furto e smontaggio di veicoli, con pezzi destinati al mercato illegale. Grazie a questa operazione, gli investigatori hanno assicurato alla giustizia diversi membri del sodalizio.

L'operazione Stolen II che ha sgominato un sodalizio criminale dedito ai furti delle auto nella Bat - che venivano smontate e i cui pezzi prima di essere immessi nel mercato illegale (anche estero) venivano stipati nei box di due autoparchi - ha sì consentito agli investigatori di assicurare alla.

