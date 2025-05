Lazzabaretto niente errori | Il bando è stato modificato per aumentare la qualità

Il bando Lazzabaretto è stato rivisitato per garantire maggiore qualità, come confermato dall'assessore alla cultura Marta Paraventi. "Solidarietà e sussidiarietà orizzontale" sono i principi che abbiamo rispettato, rispondendo alle esigenze legislative. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti significativo per il progetto e la comunità.

"Solidarietà e sussidiarietà orizzontale: con questo bando riformulato abbiamo ottemperato ai due principi richiesti dalla legge sotto il profilo amministrativo". Marta Paraventi, assessore comunale alla cultura, conferma la notizia diffusa ieri dal Carlino a proposito della modifica sostanziale del bando per la gestione di quello che fino al 2024 è stato il ‘pacchetto’ culturale del Lazzabaretto: cinema, eventi culturali e bar e giustifica la scelta. Dal suo punto di vista non cambia nulla, ma di fatto la modifica, nella forma e nella sostanza, concede in corsa la possibilità di un tempo supplementare rispetto alla scadenza del bando (posticipata dal 16 al 27 maggio) e pone nuove regole che fino a una settimana fa non erano previste: "Il Comune di Ancona spiega opera in legalità e ha la giusta occasione per dare il suo oggettivo punto di vista su una tematica amministrativa che è anche espressione di una scelta politica che la giunta ha operato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lazzabaretto, niente errori: "Il bando è stato modificato per aumentare la qualità"

