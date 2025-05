Lazza compra casa a Milano con mutuo da 2mila euro al mese per 20 anni

Lazza, il noto rapper milanese, compie un importante passo nella sua vita acquistando una casa a Milano con un mutuo di 2.000 euro al mese per 20 anni. Dopo la nascita del suo primo figlio, Noah, avvenuta il 13 novembre con la compagna Greta Orsingher, Lazza guarda al futuro con entusiasmo, firmando il rogito il 18...

Il 13 novembre scorso è nato suo figlio Noah, avuto con la compagna Greta Orsingher. Poco prima un altro passo importante nella vita di un giovane adulto. Lazza guarda al futuro e proprio a un mese dall'arrivo del piccolo Lazzarini ha acquistato casa a Milano. Il rogito è stato firmato il 18.

milanotoday.it scrive: Lazza, nonostante gli incassi record, ha deciso comunque di fare il mutuo sulla sua prima casa. Come riporta Affari Italiani, Lazzarini ha acceso un mutuo per 450mila euro con Intesa Sanpaolo, con ...

Come scrive affaritaliani.it: La società del rapper, da poco diventato papà ,ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di 5 milioni di euro e utili per 1,6 milioni ...

Come scrive ilgiorno.it: Milano – Dietro le porte chiuse dell’aula ... Successivamente “Fedez chiede a Lazza”, altro rapper, “se poteva venire a vedere una partita in curva insieme a noi”.

