La Lazio si è allenata a Formello a meno due dalla partita contro l’Inter. Novità Isaksen per Marco Baroni, mentre in difesa dovrà sciogliere una bagarre. AGGIORNAMENTI – Si avvicina Inter-Lazio, partita valevole per la trentasettesima giornata di campionato. Match di importanza capitale. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per mantenere intatta la speranza scudetto, i biancocelesti, dall’altro lato, dovranno vincere per sperare ancora in un posto nella prossima Champions League. Se in casa nerazzurra, dovrebbero tornare diversi big, nella Lazio c’è la novità Gustav Isaksen. Il giocatore danese, out per due giorni, oggi ha ripreso i lavori a Formello. L’esterno dunque sarà a disposizione per la partita contro l’Inter, in programma a San Siro domenica alle 20.45. Ma Baroni ha ancora un ballottaggio in difesa da sciogliere. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lazio, novità Isaksen per Baroni! Poi con l’Inter una bagarre – Sky