Lazio Baroni ridisegna la Lazio per la sfida contro l'Inter | in dubbio Isaksen e tutta la linea dei trequartisti

A due giornate dalla fine della stagione, Baroni ridisegna la Lazio in vista della sfida contro l'Inter. Non si tratta di un semplice esperimento, ma di una scelta obbligata, con Isaksen e l’intera linea dei trequartisti in dubbio. La squadra deve trovare l'equilibrio giusto per affrontare un avversario temibile e mantenere vive le speranze per il finale di campionato.

A due giornate dalla fine della stagione Baroni ridisegna la Lazio. Non un esperimento, ma una necessità per il tecnico biancoceleste che deve.

Lazio, Baroni e il fattore trasferta: con una vittoria eguaglierebbe Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Baroni sono a un passo dal record, ma avranno di fronte un'avversaria che non vorrà mollare il sogno scudetto a un passo dal termine.

Lazio, l’assenza di Isaksen rivoluziona la formazione di Baroni. Mancini e Salas al gala per il 2000

C'erano anche Roberto Mancini e Marcelo Salas alla serata di gala organizzata dalla Lazio, ieri alla Casina di Macchia Madama, per celebrare i 25 anni dello scudetto 2000. Campioni che furono decisivi ...

Lazio, colloquio Baroni-Guendo-Romagnoli: il tecnico a Milano punta sui leader

Al termine della seduta di allenamento di ieri Baroni si è fermato per un colloquio con Guendouzi e Romagnoli: il tecnico punta sui leader ...

Lazio - Baroni nuovo allenatore: l'annuncio

Alla Lazio, il tecnico prende il posto di Igor Tudor. Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio.