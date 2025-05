Lazio anche Isaksen in dubbio | emergenza in attacco prima dell’Inter – CdS

La Lazio affronta l'Inter a San Siro in un momento critico per il reparto offensivo. Dopo la squalifica di Zaccagni, si aggiunge il dubbio su Gustav Isaksen, creando preoccupazione nella squadra. Marco Baroni deve quindi trovare soluzioni alternative in vista di questa delicata sfida.

A poche ore dalla delicata sfida contro l’Inter a San Siro, la Lazio deve fare i conti con un vero e proprio terremoto in attacco. Alla già annunciata assenza di Zaccagni per squalifica si è aggiunto il dubbio legato alle condizioni di Gustav Isaksen. Marco Baroni, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha rinviato ogni decisione a oggi, in attesa dei provini decisivi del danese. INCERTEZZE – Isaksen sarà valutato in extremis, ma il principio guida dell’allenatore biancoceleste resta quello di affidarsi solo a chi ha garantito integrità fisica per l’intera settimana. In questo contesto, Pedro rappresenta un lusso per duttilità e esperienza: verrà schierato a destra, nel ruolo originariamente riservato proprio a Isaksen, mentre a sinistra restano in ballottaggio Noslin e Dele-Bashiru. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lazio, anche Isaksen in dubbio: emergenza in attacco prima dell’Inter – CdS

