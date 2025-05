Lavoro supermercato Pam verso la chiusura | forte preoccupazione per i 19 dipendenti

L'imminente chiusura del supermercato Pam di viale delle Cascine, prevista per sabato 17 maggio, mette a rischio il futuro dei 19 dipendenti attualmente impiegati. La notizia ha scatenato preoccupazione e indignazione, con proteste che si stanno diffondendo nella comunità per sostenere i lavoratori e richiamare l'attenzione sulle conseguenze sociali di questa decisione.

Lo store della Pam situato in viale delle Cascine ha i giorni contati: è ufficiale che il supermercato verrà definitivamente chiuso e dismesso da sabato 17 maggio, a discapito dei 19 dipendenti che attualmente compongono l'organico del negozio. In poco tempo la protesta e l'allarme lanciato dai. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lavoro, supermercato Pam verso la chiusura: forte preoccupazione per i 19 dipendenti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pam, salvi i posti di lavoro. L’ex Carrefour apre a giugno

Secondo msn.com: A Pam Panorama sono salvi tutti i posti di lavoro. Il supermercato che si trova all’interno del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, all’inizio dell’anno aveva annunciato il 30% di ...

IN’S Mercato Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi

Da ticonsiglio.com: IN’S Mercato SpA è una catena italiana di discount che appartiene al Gruppo PAM ... nei supermercati del brand e ad una carriera professionale nell’ambito della GDO. Sedi di lavoro: Abruzzo ...

Verona ha un nuovo supermercato in centro

Come scrive veronaoggi.it: Verona ha un nuovo punto di riferimento per la spesa: ha aperto i battenti il terzo supermercato Pam local della città, in Stradone Porta Palio 10. Un supermercato di prossimità pensato per chi vive, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : Vaccinazioni ai dipendenti Tim, Enel, Poste

Ieri sera oltre 4mila aziende hanno risposto all'appello di Confindustria offrendo la disponibilità di uffici per la vaccinazione dei dipendenti.