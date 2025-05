Lavori urgenti di riparazione a Salerno scatta la sospensione idrica | l' elenco delle strade

A causa di lavori urgenti di riparazione alla condotta adduttrice del Basso Sele, a Fuorni, Salerno, sarà sospesa l'erogazione idrica martedì 20 maggio alle ore 20. Diversi quartieri della città e numerose famiglie saranno colpite da disagi. Di seguito, l'elenco delle strade interessate dalla sospensione del servizio.

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per lavori urgenti di riparazione alla condotta adduttrice del Basso Sele alla località Fuorni nel Comune di Salerno alle ore 20 di martedì 20 maggio, l'erogazione idrica ai serbatoi serviti sarà interrotta".

