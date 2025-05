Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26 Per consentire i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione il casello di Arona sarà chiuso per due notti: dalle 22 di lunedì 19 alle 6 di martedì 20 maggio la stazione sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce, mentre dalle 22 di. 🔗Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Lavori sull'A26, chiuso per due notti il casello di Arona