lavori part time nel dark web così la nuova criminalità giapponese assolda i ragazzini per furti o rapine

Tattoo, yubitsume (falangi amputate) ricci da permanente, occhiali da sole, sguardi freddi e perentori: questo il tipico ritratto dei membri della yakuza, la storica criminalità organizzata nipponica. Eppure, secondo i dati forniti dall’Agenzia Nazionale di Polizia, gli appartenenti ai gruppi principali stanno diminuendo senza sosta, e alla fine dello scorso anno ammontavano a soli 8.800 membri, ben al di sotto dei 184.000 affiliati degli anni Sessanta. Cosa sta succedendo ai vecchi gruppi che nacquero alla fine del periodo Edo (17mo secolo), e che caratteristiche ha la criminalità contemporanea giapponese? Dopo la Seconda guerra mondiale la yakuza venne lasciata agire in quanto male minore, perché aiutava a controllare la piccola criminalità, e agiva velocemente in alcuni settori. I gruppi non sono formalmente illegali – il governo giapponese ha tuttavia attuato leggi e ordinamenti tesi a regolare le loro attività – e si riuniscono nelle proprie sedi controllando il mercato della droga, del mizu sh?bai -ovvero i locali dell’intrattenimento notturno e della prostituzione – così come sono coinvolti in reati economici e finanziari. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

