Lavori in piazza Trento e Trieste | Sarà un elegante giardino urbano

Lavori in piazza Trento e Trieste: presto un elegante giardino urbano arricchirà la zona, già delimitata e pronta al restyling. Dopo anni di attesa, l'area si trasformerà con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, una fontana rinnovata e un moderno impianto di illuminazione, dando vita a un ambiente vivibile e accogliente per tutti.

La piazza è già stata delimitata e il cantiere è pronto a partire. L’area di Trento e Trieste, dopo anni di limbo, è pronta al restyling che la trasformerà in "un giardino urbano, con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, una nuova fontana e un impianto di illuminazione completamente rinnovato", come ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano. Il progetto prevede aiuole fiorite e alberi, la riqualificazione dei percorsi pedonali con pavimentazione antiscivolo, una vasca centrale in pietra con giochi d’acqua e luci a led per riconfigurare il vecchio disegno dello slargo. Infine, 13 nuovi punti luce in aggiunta agli esistenti. "Una piazza più illuminata è una piazza più sicura – commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Inseriremo tre nuovi punti di videosorveglianza, connessi con il sistema già attivo 24 ore su 24". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori in piazza Trento e Trieste: "Sarà un elegante giardino urbano"

