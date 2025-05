Chiuso per mezza giornata lo svincolo di Meina sull'A26. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione della galleria "Tiasca", lo svincolo di Meina sarà chiuso, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova. 🔗Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Lavori in autostrada: chiuso per 5 giorni lo svincolo di Meina sull'A26